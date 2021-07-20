Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
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Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kendi aracının altında kalarak can verdi.

Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada

Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ayakkabı satıcısı, bayram satışı sonrası eve dönüş yolunda takla attı, kendi aracının altında kalarak can verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 1149. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ayakkabı satıcısı olan Celal Korhan ve yanındaki küçük kız çocuğu Kurban Bayramı için ayakkabı satışı sonrası 21 FR 754 plakalı Ford Transit marka hafif ticari aracı ile seyir halinde iken 31 DU 281 plakalı Ford Focus marka otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Araç sürücüsü Celal Korhan devrilen aracının altında kalarak can verirken yanındaki küçük kız çocuğu ve otomobilde bulunan bir kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Aracın altında kalan Korhan olay yerinde can verirken yaralanan 2 kişi olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Korhan'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
Son Dakika | Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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