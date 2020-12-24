Diyarbakır'da feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı
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Diyarbakır'da feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

24.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:51
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Silvan Karayolu Bağpınar Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Yıltaş idaresindeki 12 AV 669 plakalı hafif ticari araç, Bağpınar mevkine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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