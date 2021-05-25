Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı
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Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı

Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da refüje ve elektrik direklerine çarparak karşı şeride geçen otomobil, iki araçla çarpıştı.

Diyarbakır'da refüje ve elektrik direklerine çarparak karşı şeride geçen otomobil, iki araçla çarpıştı. Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde Yenihal Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Renault Fluence marka 07 DDY 97 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak elektrik direklerini devirdikten sonra karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen Ford Courier marka 21 TT 316 plakalı hafif ticari taksi ve 04 AE 410 plakalı Tofaş Şahin marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan yaralılar etrafa savrulurken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 41 BS 244 plakalı Cıtroen Berlingo marka ticari araç ve 21 BM 742 plakalı Volvo marka otomobil ile yol da hasar gördü. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'si yapılan müdahalelere kurtarılamazken, 8 yaralı tedavi altına alındı.

Savcının olay yerindeki incelemesi sonrası çekici yardımıyla araçlar olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık bir saat kapalı olan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı. Temizlik, Karayolları ve TEDAŞ ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

(Murat Başal/ İHA)

Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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