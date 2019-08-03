Diyarbakır'da feci kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı

Diyarbakır Silvan karayolunda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Silvan karayolu Üçyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Silvan istikametinden gelen 35 AK 2886 plakalı otomobil, Lice istikametinden gelen 72 EP 235 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüs takla atarken otomobil beton direğe çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 2 çocuktan 1'i ağır yaralanırken meydana gelen kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen araçların durup 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlattığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA