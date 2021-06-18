Diyarbakır'da faciadan dönüldü
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Diyarbakır'da faciadan dönüldü

Diyarbakır'da faciadan dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da başka bir araç tarafından sıkıştırılan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonunun duvarına çarptı.

Diyarbakır'da başka bir araç tarafından sıkıştırılan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonunun duvarına çarptı. Hurdaya gönen otomobilin benzin istasyonuna girmemesi faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam üzeri Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sol şeritten sağ şeride kontrolsüz geçiş yapan araç, Subaru marka otomobili sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, benzin istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya gönen otomobilin benzin istasyonuna girmemesi faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da faciadan dönüldü
Diyarbakır'da faciadan dönüldü
Diyarbakır'da faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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