HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Diyarbakır'da fabrikaların çarkları dönüyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile fabrikalarda çarklar dönüyor.

Diyarbakır'da fabrikaların çarkları dönüyor
30.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:10

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile fabrikalarda çarklar dönüyor.

Diyarbakır'da tekstil, inşaat, gıda, mermer ve ambalaj başta olmak üzere birçok alanda üretimin ve ihracatın yapıldığı OSB'de Kovid-19 tedbirleri ile üretim sürüyor. OSB'de 208 fabrikanın bacası tüterken, çalışanlara servis hizmeti de sunuluyor.

Fabrika girişlerinde ateşleri ölçülen çalışanların maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak makine başına geçmesi sağlanıyor.

"Üretime devam ediyoruz"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde tüm fabrikaları ve çalışanların servislerini dezenfekte ettiklerini belirterek, "208 fabrikada 5 bin 500 çalışanımız üretim yapıyor. Yarınların iyi olacağına inanarak üretime devam ediyoruz." dedi.

Odabaşı, 20 kişilik servislerin 6 kişiye düşürüldüğünü, gerekli tüm tedbirleri uyguladıklarını aktararak, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile gerekli izinleri alarak tüm fabrikalarda üretimi devam ettiriyoruz. Vardiyalı şekilde personel çalışıyor. Çalışanlarımız maskelerini takarak, sosyal mesafeyi koruyarak üretim yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kötü günlerde devletimiz yanımızda oldu"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışına kapatılan Habur Sınır Kapısı'nda ticaretin, tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak sürdürüldüğünü hatırlatan Odabaşı, gıda, tekstil ve inşaat sektöründe Irak'a ihracat yapan firmalarının olduğunu söyledi.

Odabaşı, günlük yaklaşık 1300 tırın kapıdan geçiş yaptığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tırlar Irak tarafına geçtikten sonra şoför değişimi yapılıyor. Bu şekilde ürünlerimiz Irak'a geçiyor. Sanayi bölgemizde çalışan işçilerimizi işten çıkarmadık. İşi yavaşlatan firmalarımız da işçilerini çıkarmayarak, gerekli ödemelerini yapıyorlar. Devletimizin sunduğu ödenekten faydalanan firmalarımız var. Bu süreçte sanayicilerimizin imdadına Kredi Garanti Fonu yetişti. Bu kötü günlerde devletimiz yanımızda oldu. Üretimimiz devam ediyoruz. Az da olsa sıkıntı yaşadığımız ihracatımızsa sürüyor. Yarınların iyi olacağına inanarak üretime devam ediyoruz."

"30 ülkeye ihracat sürüyor"

Yeşil Ambalaj Oluklu Mukavva Kutu Sanayi Genel Müdürü Hasan Yeşil de OSB'de 4 yıldır kesintisiz şekilde üretim yaptıklarını belirtti.

200 personelle 3 vardiya halinde üretim yaptıklarını, 30 ülkeye ihracata devam ettiklerini bildiren Yeşil, tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele sürecinde iş sağlığı güvenliğini alarak üretime devam ettiklerini aktardı.

Yeşil, alınan önlemler konusunda şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın ateşi ölçülüyor. Servise binerken dahi maske takma zorunluluğu getirdik. Yemekhanelere grup halinde girmelerini önledik. Daha önce aynı anda 100 kişi yemek yerken şu an 15 kişiye düşürdük. Gruplar halinde ayrı ayrı giriliyor. Her gün makinelerin dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Sosyal mesafeye uyarak çalışmalarını sağlayıp, dışarıdan misafir kabul etmiyoruz.

İlk etapta ihracat ayağında biraz sıkıntı yaşasak da yapılan çalışmalar neticesinde işler rayına oturdu. Bu da firma olarak bizleri rahatlattı."

Fabrikada 3 yıldır çalışan Mehmet Ali Büyük ise koronavirüs salgını nedeniyle alınan sıkı önlemlerle üretimin sürmesi ve işten çıkarmaların yaşanmamasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Ekonomi
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Ekonomi
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor Ekonomi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi Ekonomi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu Ekonomi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor Ekonomi
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Ozan Güven Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Aydın Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da fabrikaların çarkları dönüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 12:22:08. #1.14#
title