Diyarbakır'da fabrika gibi çalışan HEM günlük 2 bin maske ve 100 tulum üretiyor Diyarbakır'da fabrika gibi çalışan HEM günlük 2 bin maske ve 100 tulum üretiyor Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi fabrika gibi çalışarak günde 2 bin maske ve 100 tulum üretiyor.

Diyarbakır'da fabrika gibi çalışan HEM günlük 2 bin maske ve 100 tulum üretiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi fabrika gibi çalışarak günde 2 bin maske ve 100 tulum üretiyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci Diyarbakır'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Yenişehir Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri için Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde günlük 2 bin adet maske ile 100 tulum üretildiğini ve bu üretimi her geçen gün artıracaklarını belirten Kaymakam Beşikci, dünyada ve Türkiye'de maske, tulum, eldiven, kolonya gibi temel hijyenik korucu ürünlere çok yoğun bir talep oluştuğunu söyledi.

"3 haftadır maske üretiyoruz"

Talepleri karşılamak adına kaymakamlığın bünyesinde faaliyet yürüten Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde maske ve tulum üretimine başladıklarını aktaran Kaymakam Beşikci, "Başta Cumhurbaşkanımızın telkin ve direktifleriyle gerek belediyelerimiz olsun gerek kaymakamlıklarımız olsun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki teknik liselerimiz ve hatta özel sektörler bu talebi karşılama adına maske üretim zincirine katkı sunmak adına önemli hamleler gerçekleştirdi. Bizlerde Yenişehir Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde yaklaşık 3 haftadır maske üretimimize devam ediyoruz" dedi.

"Günlük 100 tulum ve 2 bin adet maske üretimi gerçekleştiriyor"

Halk eğitim merkezinde günlük ortalama 2 bin adet maske üretimi yapıldığını belirten Beşikçi, "Yapılan maskeler öncelikli olarak sağlık personellerimiz, sahada aktif bir şekilde çalışan kolluk kuvvetlerimiz ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz faydalanıyor. Bunun dışında pazar yerleri, umuma açık kamusal alanlar gibi vatandaşlarımızın maske ihtiyacı bulunduğu noktalarda da ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Bunun ile beraber yaklaşık bir haftadır tulum üretimine başladık. Tulum tabi ki biraz daha maske üretimine nazaran zor bir üretim zincirini gerektiriyor. Özellikle virüslü hastalar ile temas etme ihtimali olan başta sağlık personelimizin yine bunun yanında öneli arama noktalarında belki günde binlerce vatandaşlarımızla temas kuran kolluk personelimizin, yine her gün binlerce vatandaşımıza sıcak yemek servisi, temel gıda maddeleri ve sosyal destek ödemeleri gibi bir takım hizmetleri bizzat vatandaşlarımızın evinde yerine getiren vefa sosyal destek ekiplerimizden de gelen talebi karşılamak adına onların virüs salgınından zarar görmelerini minimize etmek aynı zamanda bu salgından etkilenip virüsün birer taşıyıcı olması ihtimaline karşın minimize etmek tulum üretimine başladık. Tulum üretimimizde yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Bu üretimimizden ilk etapta Diyarbakır'da pantemi hastanesi olarak şuanda faaliyet yürüten Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemize günlük üretimimizin bir kısmını teslim ediyoruz. Bunun yanında Yenişehir ilçe Sağlık Müdürlüğümüze ve Aile Sağlık Merkezlerimizdeki sağlık ekiplerimizin faydalanması için de bir kısmını da onlara teslim ediyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır halkına da çağrıda bulunan Kaymakam Beşikçi, "Diyarbakır halkına mesajımız elbette ki tüm dünyada ve tüm Türkiye'de olduğu gibi zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, evde kalmaları, alınan tedbirlerin vatandaşlarımızın kendi sağlığı ve güvenliği için olduğunu bilerek bütün tedbirlere titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Zaruri ve ihtiyaçları olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, evde kalmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA