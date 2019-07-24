Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı (2)
SALDIRGANLAR YAKALANDIŞehitler Polis Merkez Amirliği'ne, silahlı ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Şehitler Polis Merkez Amirliği'ne, silahlı ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda saldırıyı düzenledikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.
Kaynak: DHA
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