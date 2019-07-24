Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı (2)

Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı (2)

SALDIRGANLAR YAKALANDIŞehitler Polis Merkez Amirliği'ne, silahlı ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı (2)

SALDIRGANLAR YAKALANDI
Şehitler Polis Merkez Amirliği'ne, silahlı ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda saldırıyı düzenledikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et