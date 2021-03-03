DİYARBAKIR - Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DİYARBAKIR - Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

03.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:55

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 548'nci gününde sürüyor.

Batman'dan, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kızı Nejla için gelen anne 2 çocuk annesi Çiçek Aymaz da oturma eylemine dahil oldu.

Kızının Batman'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Aymaz, 6 yıldır evladından haber almadığını söyledi.

Bir an önce evladına kavuşmayı arzu ettiğini dile getiren Aymaz, "Çocuğumu PKK'dan istiyorum. Tek istediğim evladıma kavuşmak. Sonuna kadar buradayım. Kapım sabaha kadar açık yatıyorum. Yeter ki çocuğum gelsin." dedi.

Evlatlarını zorluklar içinde büyüttüğünü aktaran Aymaz, "Aç mı, tok mu, yaşıyor mu yaşamıyor mu hiçbir şekilde haber alamıyorum. Bu nasıl bir vicdan ve merhamettir? Çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Bu kadar aileye yazık değil mi?"

Oturma eylemini sürdüren aileler de terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan attı.

DİYARBAKIR - Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Türkan Şoray Hakan Akkaya
Spor Mesut Özil Mustafa Er Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR - Evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 13:55:38. #1.14#
title