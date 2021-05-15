Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler
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Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, gözü yaşlı evlatlarına kavuşacakları günü beklemeye devam ederken, ablası Gülcan için 621 gündür nöbette olan...

Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, gözü yaşlı evlatlarına kavuşacakları günü beklemeye devam ederken, ablası Gülcan için 621 gündür nöbette olan Diyar Biçer, ablasına teslim olması çağrısında bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 16'ıncı gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen ablası Gülcan için evlat nöbetine katılan kardeşi Diyar Biçer, Van'dan geldiğini ve ablası için 621 gündür nöbette olduğunu söyledi.

"6 yıl oldu, 12 bayramdır ablamdan haber alamıyorum"

Ablasının terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten Biçer, "Ablam 2015 yılında HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı. 621 gündür eylemimize devam ediyoruz. Yaklaşık 6 yıl oldu ablam yok ve 12 bayramdır ablamdan haber alamıyorum. Çoğu bayramlar evimizde olmadık, eylemimizi sürdürdük. Tüm pandemi şartlarına rağmen eylemimizi kaldığım otelden devam ediyoruz. Ablam sesimi duyuyor ise gelsin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olsun ve bizim devletimiz şefkatli bir o kadarda güzel bir devlettir. Emin olsun ki gelsin teslim olsun ve cezası yoktur. Başka çocuklarda var ise yanında onlarda gelip teslim olsunlar" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler
Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler
Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler
Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler
Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler
Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler
Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler
Evlat nöbetindeki aileler, bayramda bir umut çocuklarını beklediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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