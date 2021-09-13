Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün - Haberler
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Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbetinde, 742'nci güne girildi.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbetinde, 742'nci güne girildi. Oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bektaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dünkü ziyaretinde yaşananlarla ilgili, "Aileler ona tepki göstermedi. Ne hikmetse çok sinirli, çok gergindi" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 742 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün Diyarbakır'daki temasları kapsamında, ailelerin evlat nöbeti tuttukları, HDP il binası önündeki çadırı ziyaret etti. Ailelerle tek tek konuşan Davutoğlu, onların acısını paylaştığını ifade etti. Bazı aileler Davutoğlu'na, "Bu çocuklara sahip çıkmadınız, HDP'ye destek verdiniz" dedi. Davutoğlu ise, onlarla mücadeleyi kendisinin yaptığını söyleyerek, "Bu anneleri ben ağırladım Başbakanlık'ta, onlara ben sahip çıktım" diye konuştu. Çadırdan ayrılmak için aracına binen Davutoğlu'nun yanına giden evlat nöbetindeki bir baba, "Sayın Başbakanım, burası Kandil kapısıdır, arka taraftan çocukları kaçırıyorlar" dedi. Davutoğlu ise "Biliyorum, biliyorum" diye yanıt vererek ayrıldı. Davutoğlu'nun çadır ziyareti sırasında bir anne de sinir krizi geçirdi. Anneye sağlık görevlileri müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştı.

İki yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Celil Bektaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, dün yaptığı ziyaretle ilgili olarak, "Aileler ona tepki göstermedi. Ne hikmetse çok sinirli, çok gergindi" dedi.


- Diyarbakır
Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri
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