Diyarbakır'da evlat nöbetinde 742'nci gün

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 742 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

İki yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Celil Bektaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, dün yaptığı ziyaretle ilgili olarak, "Aileler ona tepki göstermedi. Ne hikmetse çok sinirli, çok gergindi" dedi.