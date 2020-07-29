Diyarbakır'da "Eve sığan anılar" sergilendi
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Diyarbakır'da "Eve sığan anılar" sergilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında daha önce sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraf, resim ve şiirler sergilendi.

Diyarbakır'da
29.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:45

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında daha önce sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraf, resim ve şiirler sergilendi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla daha önce 65 yaş ve üzeri yaşlılara ile 20 yaş ve altı gençlere getirilen sokağa çıkma kısıtlanması sırasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen resim, fotoğraf ve şiir yarışması sonuçlandı.

Dereceye giren eserler, "Eve sığan anılar" adıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergilenirken, eser sahipleri de ödüllendirildi.

Vali Münir Karaloğlu burada yaptığı konuşmada, koronavirüse karşı bütün insanlığın ortak bir şekilde mücadele ettiğini söyledi.

1 Haziran ile kontrollü normal hayata geçildiğini anımsatan Karaloğlu, "Şu anda kontrollü normal hayata devam ediyoruz. Tehlike tamamen geçmedi. Özellikle Diyarbakır'ın da içerisinde bulunduğu bölgemizde maalesef hala vaka sayılarımız yüksek, hastanede tedavi gören hemşehrilerimizin sayısı yüksek. Yoğun bakımda ve entübe olan hastalarımız var. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin." dedi.

Bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, özellikle maskenin doğru kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Kontrollü normal hayatı yanlış anlayan yanlış değerlendiren hemşehrilerimiz de var. Tehlike geçmiş değil, devam ediyor. Kontrollü hayata devam etmemiz lazım. Tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz. Maskeyi taktığımızda mutlaka doğru kullanalım. Doğru maske, doğru hijyen korur. Toplum bilincinin en üst seviyesi birinin diğerini uyarması, uyarılanın da buna hoşgörü ile yaklaşmasıdır. Onun için sokakta birbirimizi uyaralım. Bayram sürecinde de bu kurallara uyalım ki bayram sevincimiz toplumsal bir üzüntüye dönüşmesin."

Kaynak: AA

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