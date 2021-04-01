Diyarbakır'da eve otomatik silahlarla saldırı
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Diyarbakır'da eve otomatik silahlarla saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da eve otomatik silahlarla saldırı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi'nde bir ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi'nde bir ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı.

Olay, Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlan Mahallesi'nde ikamet eden M.Ş.B. adlı kişinin evi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandı. Silah seslerinin kesilmesinden bir süre sonra ev ikinci kez tarafındı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği evde, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken saldırganlar gece karanlığından faydalanarak bölgeden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da eve otomatik silahlarla saldırı
Diyarbakır'da eve otomatik silahlarla saldırı
Diyarbakır'da eve otomatik silahlarla saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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