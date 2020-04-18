Diyarbakır'da evden çıkamayan vatandaşlara davullu konser Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde kalanlar için sabah saatlerinde verdiği açık hava konseri sonrası akşamda davullu konser düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde kalanlar için sabah saatlerinde verdiği açık hava konseri sonrası akşamda davullu konser düzenledi.

Üzerlerinde koruyucu kıyafet bulunan davulcular, balkonlarında kendilerini seyreden vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde kalan vatandaşlar ise müzik eşliğinde davul çalınmasına karşılık olarak alkışlarla teşekkür etti. Kentin dört bir tarafından verilen konser daha sonra sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA