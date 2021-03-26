Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden
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Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden

ulaştı. Ayrıldığı sevgilisi Fırat G.'nin kendisini daha önce de rahatsız ettiğini söyleyen Ceren A., Fırat G.'nin ayrılmalarını kabullenemediğini öne sürdü.

Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı
ulaştı. Ayrıldığı sevgilisi Fırat G.'nin kendisini daha önce de rahatsız ettiğini söyleyen Ceren A., Fırat G.'nin ayrılmalarını kabullenemediğini öne sürdü. Ceren A., polise verdiği ifadede, "Fırat benim eski sevgilim olur. Bir süre önce kendisinden ayrıldım. Şu an Cihan adlı kişiyle beraberim. Fırat bunu kabullenemiyor ve sürekli olarak beni rahatsız ediyordu. Aşırı kıskançtı. Ayrılmamıza rağmen kıskançlığı devam ediyordu. Bugün kapı zili çaldı. Açtığımda Fırat içeri girerek yanında getirdiği tabancayı ateşlemeye başladı. Bu sırada içeride bulunan arkadaşlarım Mesut B.D., ve İlhan Ö'de silahla karşılık verdiler. Bir anda silahlı çatışma çıktı" dedi. 

 


- Diyarbakır
Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden
Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden
Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden
Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden
Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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