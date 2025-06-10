Diyarbakır'da evde ölü bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Diyarbakır'da evde ölü bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı
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Diyarbakır'da bir evde ölü bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı.

Diyarbakır'da bir evde ölü bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı.

7 Haziran'da merkez Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi'nde 28 yaşındaki E.K.'nin evde silahla ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kadının erkek arkadaşı H.B.A. (35) şüpheli olarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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