Diyarbakır'da evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın öldü
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Diyarbakır'da evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın öldü

17.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:09
Diyarbakır'da evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın öldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Toplu Konut'ta henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.

Ergani Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında, 70 yaşındaki Havva Yılmaz hayatını kaybetti, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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