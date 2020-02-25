Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

25.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:38

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaören Mahallesi'nde Mehmet Emin Yıldız'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerini müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Hilal Yıldız olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA