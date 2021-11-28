Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü - Haberler
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Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü Diyarbakır'da, akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürdü. Yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlurfa, Diyarbakır-Elazığ ve kent içinde karayolları trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kayapınar ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

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