Diyarbakır'da Esrar Operasyonu
Diyarbakır’da bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve yaptıkları baskında batı illerine sevk edilmek için hazırlanan esrar maddesi ele geçirdi.
Diyarbakır'da bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve yaptıkları baskında batı illerine sevk edilmek için hazırlanan esrar maddesi ele geçirdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Sur ilçesine bağlı Dervişhasan Mahallesi'nde bulunan küme evlerindeki bir eve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesine el konulurken, evi kullanan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR