Diyarbakır'da esnafın 10 bin dolarını çalan 2 yankesici tutuklandı - Haberler
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Diyarbakır'da esnafın 10 bin dolarını çalan 2 yankesici tutuklandı

Diyarbakır'da esnafın 10 bin dolarını çalan 2 yankesici tutuklandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir esnafın 10 bin dolarını çalan ve özel polis ekiplerince yakalanan 2 yankesici tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir esnafın 10 bin dolarını çalan ve özel polis ekiplerince yakalanan 2 yankesici tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık'ta Kayapınar'daki bir camide bir pazar esnafının abdest aldığı sırada otuz yıllık birikimi olan 10 bin dolarının yankesiciler tarafından çalındığı ihbarı üzerine kapsamlı çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip tarafından 42 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), 19 iş yeri ve şüphelilerin bindiği belediye otobüsüne ait görüntüler incelendi.

Zanlıların, hakkında 24 suç kaydı bulunan C.E. ve 14 suç kaydı bulunan N.E. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli çaldıkları 10 bin dolarla yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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