Diyarbakır'da eşini satırla yaralayan firari hükümlü yakalandı
AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde eşini satırla yaralayan firari hükümlü yakalandı.
SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde eşini satırla yaralayan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım'da B.H'nin uğradığı satırlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmasının ardından operasyon başlattı.
Karısını yaraladığı satırla yakalanan M.H'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.H. cezaevine gönderildi.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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