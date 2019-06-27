Diyarbakır'da erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaya köyünde Dicle Nehri yatağına yakın arazide buğday hasadı yapan çiftçiler arazide erkek cesedi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine ceset, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eğil Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA