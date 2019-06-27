Diyarbakır'da erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaya köyünde Dicle Nehri yatağına yakın arazide buğday hasadı yapan çiftçiler arazide erkek cesedi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine ceset, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eğil Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi
Erzurum Valisi: Kadınlarımız çobanla evlenmiyorlar, bizde ismini değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk
Son Dakika Haberleri