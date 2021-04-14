Diyarbakır'da Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisinde çalışmalar hızlandı
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Diyarbakır'da Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisinde çalışmalar hızlandı

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisinde çalışmalar hızlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, katı atık sorunun çözecek olan Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) tesisinde çalışmalar hızlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, katı atık sorunun çözecek olan Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) tesisinde çalışmalar hızlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince temelii atılan tesiste, elektrik üretiminin ilk adımı olan metan gazı depolama tanklarının montaj çalışması tamamlandı.

Hazırlanan projeyle vahşi depolama sahasında sızıntı suyu depolama sistemi, oluşan çöp gazının toplanması sistemleri kurularak alandaki yer altı, içme ve kullanma sularının kirletilmesi riski, katı atıkların havasız ortamda çürümeleri sonucu neden olduğu hava kirliliği ile atık alanında oluşabilecek organizmaların kuşlar, sinekler gibi haşerelerle taşınma riski ortadan kaldırılacak.

Mevcut vahşi depolama çöp sahası palyalar halinde düzenli alana çevrilip üzerine kil serme çalışmaları ve metan gazının toplanması için boru döşeme çalışmaları devam ediyor. Boru döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut çöp sahasındaki metan gazlar, tanklara ileterek mayıs ayında elektrik üretimine başlanacak.

EKAY tesisi, ayrıştırma binası, fermantasyon tankı, susuzlaştırma alanı, gaz temizleme alanı, gaz depolama balonu, enerji üretim tesisi, kazan, buhar tribünü, soğutma kulesi, güneş enerjisi panelleri ve düzenli depolama bölümlerinden oluşacak.

EKAY tamamlandığında, günlük bin 475 ton atık işleme kapasitesiyle çevre sorunlarını çözme noktasında önemli bir işlevi yerine getirecek. Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur merkez ilçeden toplanan atıklar dışında kırsal ilçelerde yapılacak olan çöp aktarma istasyonlarıyla 17 ilçenin tüm atıkları tesise taşınıp geri dönüşüme kazandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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