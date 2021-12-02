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Diyarbakır'da engellilere moral etkinliği düzenlendi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da engellilere moral etkinliği düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Aktif Yaşam Merkezi'nden faydalanan engellilere moral etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Aktif Yaşam Merkezi'nden faydalanan engellilere moral etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, engellilerin eğitim ve istihdam sorununu çözmek için yürüttüğü çalışmaların yanı sıra moral ve motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda tüm engelli gruplarının kullanımına uygun şekilde inşa edilen Aktif Yaşam Merkezi'nden faydalanan engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenledi.

Eğitmenleri eşliğinde şarkı söyleyen şiir okuyan engelliler, öğrendikleri enstrümanları çalarak hünerlerini sergiledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, engelliler ve aileleri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Akyıldız, ailelere Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi ve çeşitli hediyeler verdi.

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AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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