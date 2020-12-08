Diyarbakır'da engellilere dron eğitimi

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan Sanayi Mektebi'nde engelli bireylere, ücretsiz dron eğitimi verildi. Engelliler, kurs sonunda alacakları sertifika ve ehliyetle daha kolay iş imkanı bulabilecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, dron eğitimi veren özel bir firmayla anlaşarak, engelli bireyler için ücretsiz 'Dron eğitim kursu' açtı. Kursun ilk etabında 20 engelliye eğitim verildi. Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde bulunan Sanayi Mektebi'nde gerçekleştirilen kursta eğitmenler tarafından kursiyerlere, dron ile ilgili bilgiler verildi. Engelliler, daha sonra da eğitmenler eşliğinde ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Engelliler alacakları sertifika ve ehliyetle iş ararken daha kolay iş bulma imkanı bulacak.

'BUNA BENZER EĞİTİMLERE DEVAM EDECEĞİZ'Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, engelli bireylerle birlikte, Haziran ayına kadar, 600'a yakın insana dron eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu anlamda Sanayi Mektebi çok önemli. Hepimiz biliyoruz ki şuan iş yasasında belli bir sayının üzerinde eleman istihdam eden işletmelerin engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bu bazen tartışmalara neden oluyor. Bir şekilde iş alanı açılması anlamında önemli bir konu. En önemlisi bugünkü çalışma, herhangi bir yasal gerekçeye gerek duyulmadan engelli kardeşlerimizi, edindikleri eğitimle ihtiyaçlarını giderecek şekilde aranır hale getirmek. Bu dron eğitimiyle sizler hiçbir engeliniz kotaya tabi tutulmadan aranır eleman haline geleceksiniz. 20 kişiye eğitim veriyoruz. Teknik ve araç ile mekan eğitimleri olduğu için ilk aşamada belli sayıda aldık. Buna benzer eğitimleri açmaya devam edeceğiz" dedi.'O ANI, ORADAYMIŞIZ GİBİ YAŞATACAK'Bedensel engelli Beytullah Tekin, dron ile ulaşamadıkları yerlere bu şekilde gideceklerini ifade ederek, "Dron sanki bize, o anı oradaymışız gibi yaşatacak. Bir de biz engellilerin en büyük sıkıntısı iş bulamamaktı. Özellikle tekerlekli sandalyedeki engellilere, vardığımız her kapının örtülmesi demek. Dron eğitimi olsun, başka bir eğitim bu sertifikalar elimizde olursa ileriye dönük iş sahası biraz daha genişlemiş olacak" diye konuştu.Ömer Konaklı da, kendisi gibi engellileri topluma kazandırmak adına güzel bir proje olduğunu, diğer kurumların da başka projelerle engelli bir bireylere yönelik bu tür çalışmalar yapmasının önemine değindi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK