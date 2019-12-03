Diyarbakır'da engellilerden farkındalık yürüyüşü

03.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:07

DİYARBAKIR'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, davul zurna eşliğinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla '1 gün değil, 365 gün engelsiz' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde toplanan engelliler, valilik karşısında bulunan Anıt Park'a kadar davul zurna eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kaynak: DHA