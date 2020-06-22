Diyarbakır'da engelli gence akülü sandalye sürprizi
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Diyarbakır'da engelli gence akülü sandalye sürprizi

Diyarbakır'da doğuştan bedensel engelli Hüseyin'in akülü tekerlekli sandalye hayali, Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri tarafından gerçeğe dönüştü.

Diyarbakır'da engelli gence akülü sandalye sürprizi
22.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:05

Diyarbakır'da doğuştan bedensel engelli Hüseyin'in akülü tekerlekli sandalye hayali, Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri tarafından gerçeğe dönüştü.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu ismini veren bir grup, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Platform üyeleri, son olarak doğuştan engelli Hüseyin'in akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle Hüseyin'e akülü tekerlekli sandalye alamadığını öğrenen gönüllüler, hemen harekete geçti. Hayırsever bir vatandaşın gönüllüler ile beraber satın aldığı akülü tekerlekli sandalye, Hüseyin, evinin bahçesindeyken kendisine hediye edildi. Hüseyin'in yaşadığı mutluluk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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