Diyarbakır'da en kapsamlı korona virüs denetimi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da en kapsamlı korona virüs denetimi başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün sosyal medya hesabından duyurması ile birlikte Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla korona virüs tedbirlerine yönelik kapsamlı denetimlere başlandı.

Diyarbakır'da en kapsamlı korona virüs denetimi başladı
06.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün sosyal medya hesabından duyurması ile birlikte Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla korona virüs tedbirlerine yönelik kapsamlı denetimlere başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm Türkiye'de korona virüs denetimi yapılacağını dün sosyal medya hesabından açıklamıştı. Bakan Soylu, denetimin bugüne kadar yapılan en yoğun denetim olacağını belirtmişti. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelge kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılmaya başlandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı da birçok noktada yüzlerce personelle İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahası noktalarında kontrollerini sıklaştırdı. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde sürdürülen denetimlere Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem de katılarak vatandaşları maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyardı. Erdem, düğün, nişan, kına, taziye ve mezarlık ziyaretine de dikkat çekerek, vatandaşların bilinçlenmesi ve virüsü hızlı bir şekilde atlatılabilmesi için halkın da desteğini isteyerek çevrelerine kuralları hatırlatmaları gerektiğini de söyledi.

Ekipler ateş ölçümü, mesafe ve maske kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara kolonya ikram etti.

Seyahate çıkan vatandaşlardan Şahin Gedik, kurallara uyduğunun ve herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak, hastanede zor süreçlerin geçtiğini söyledi. Gedik, "Özellikle Diyarbakır'da vakalar çok arttı. Tabi ki insanların evde kalması ve tedbirlere uyması daha iyi olur, erken atlatabiliriz. Ama tabi insanlarında çalışması lazım, haliyle sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Sosyal mesafe, maske, toplu yaşam yerlerinde dikkatli olmamız gerekiyor. Uyalım insanlar çok zor durumda hastanelerde sıkıntılı süreçler var" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Politika
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı Güncel
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu Dünya
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı ama sonunda yakayı ele verdi
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı ama sonunda yakayı ele verdi
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Fatih Sultan Meral Akşener Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da en kapsamlı korona virüs denetimi başladı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 11:58:27. #1.14#
title