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Diyarbakır'da elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

AA / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu.

Bismil ilçesine bağlı Tatlı Çayır köyü civarında çoban tarafından bir ceset bulunması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen elleri ve ayakları bağlı cesedin, 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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AA / Hasan Gündüz - Son Dakika Haberleri

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