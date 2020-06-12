Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
12.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:34
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Evrim Aker (27), elektrikli ocakta yemek pişirdiği sırada akıma kapıldı.
Hayatını kaybeden Aker'in cenazesi, Çınar Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA