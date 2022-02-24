İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tarihi eser İbranice el yazılı kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yenişehir İlçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1adet deri üzerine İbranice el yazmalı tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı ferman ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmiş ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.