Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığındayken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla R.E. ve M.F'yi yakaladı.

Üzerlerinde 2 el bombası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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