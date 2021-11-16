Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığındayken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığındayken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla R.E. ve M.F'yi yakaladı.
Üzerlerinde 2 el bombası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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