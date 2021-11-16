DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI - Haberler
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DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, 2 el bombasıyla saldırı hazırlığındayken, metruk yapıya operasyonla yakalanan teröristler R.E. ve M.F., tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, 2 el bombasıyla saldırı hazırlığındayken, metruk yapıya operasyonla yakalanan teröristler R.E. ve M.F., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 2 teröristin bombalı eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine özel harekat polislerinin de desteğiyle Bağlar ilçesinde metruk yapıya düzenlenen operasyonda R.E. ve M.F., 2 el bombasıyla yakalandı. Teröristler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELE GEÇİRİLEN EL BOMBALARININ FOTOĞRAFI

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)-

DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI

DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI

DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI

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