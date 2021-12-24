Diyarbakır'da Ekonomik Sıkıntılar Matbaa Kapattırıyor
Türkiye'deki döviz hareketliliği nedeniyle artan kağıt fiyatları zaten zor ayakta durabilen yerel gazetelere ağır darbe vurdu.
DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Türkiye'deki döviz hareketliliği nedeniyle artan kağıt fiyatları zaten zor ayakta durabilen yerel gazetelere ağır darbe vurdu. Diyarbakır'daki 21 yerel gazetenin sahipleri çareyi matbaalarını kapatarak, tek matbaada baskı yapmakta buldu
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