Diyarbakır'da ekipler, aniden rahatsızlanan iki kız çocuğu için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da ekipler, aniden rahatsızlanan iki kız çocuğu için seferber oldu

Diyarbakır'da ekipler, aniden rahatsızlanan iki kız çocuğu için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolu açarak, aniden rahatsızlanan iki kız çocuğunu hastaneye ulaştırdı.

HANİ, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolu açarak, aniden rahatsızlanan iki kız çocuğunu hastaneye ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kentin 17 ilçesinde eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, gelen ihbar üzerine Hani ilçesi Kırım Mahallesinde aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki iki kız çocuğunun hastaneye yetiştirilmesi için seferber oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu 4 saat süren çalışma sonuncunda greyderle açan ekipler, çocukları tedavi edilmek üzere iş makineleri ile Hani Devlet Hastanesine ulaştırdı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da ekipler, aniden rahatsızlanan iki kız çocuğu için seferber oldu

Diyarbakır'da ekipler, aniden rahatsızlanan iki kız çocuğu için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hani, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title