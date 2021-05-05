Diyarbakır'da EKAY Projesinde elektrik üretimine ay sonunda başlanması hedefleniyor
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Diyarbakır'da EKAY Projesinde elektrik üretimine ay sonunda başlanması hedefleniyor

Diyarbakır'da EKAY Projesinde elektrik üretimine ay sonunda başlanması hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, 17 ilçenin atıklarının toplanıp enerjiye dönüştürüleceği Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesinde elektrik üretimi için sona yaklaşıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, 17 ilçenin atıklarının toplanıp enerjiye dönüştürüleceği Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesinde elektrik üretimi için sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, Karacadağ Çöp Depolama Sahası'nda 20 milyon dolar yatırımla hayata geçireceği EKAY projesinde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, projede ilk aşama olan elektrik üretimi için 1,5MW kapasiteli 2 biogaz motoru kuruluma işlemini tamamlama noktasına getirdi.

Çöp depolama sahasında, elektrik ve otomasyon bağlantıları ile trafoların kablo çalışmaları ise sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, enerji üretimi için motor kurulum, elektrik, otomasyon bağlantıları ve trafo kablolamalarını en kısa sürede tamamlayıp ay sonunda atıklardan elektrik üretmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, günlük 1475 ton atığın değerlendirileceği, kentte temiz nefes aldıracak olan EKAY projesinde çöp depolama sahasında sürdürülen rehabilitasyon çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladı.

Daha önce atıklardan çıkan ve havaya karışan dumanlar rehabilitasyon çalışmasıyla söndürüldü, çöp görüntüsü yok oldu ve alana toprak serildi.

Proje kapsamında ilk hedefini elektrik üretimi olarak belirleyip çalışmalarına bu yönde ağırlık veren ekipler, ikinci aşamada ise alanda düzenli depolama sahası ve ayrıştırma ünitelerinin inşasına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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