: Diyarbakır'da "eğitim şehitleri" anıldı

03.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:45

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, 12 yıl önce bomba yüklü aracın dershane önünde patlatılması sonucu hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

İlk tören, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen, dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı bombalı saldırının gerçekleştirildiği Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yapıldı.

Şehit aileleri ve saldırıdan yaralı kurtulanların da katıldığı törende olay yerine karanfil bırakıldı, duygulu anlar yaşandı.

Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, şehit olanların 6'sının çocuk, birinin de kızını dershaneden almaya gelen bir baba olduğunu hatırlattı.

"Umudumuz var. Bu şehirde artık katliamlar olmayacağına inanıyoruz. Bu anma törenlerini niye yapıyoruz? PKK'nın çocuklarımız üzerinde yaptığı katliamları göstermek için." diyen Eronat, PKK'nın sadece bu çocukları öldürmediğini, 12,13,14 yaşındaki çocukları dağa da kaçırdığını vurguladı.

Eronat, "İçişleri Bakanlığı açıklamalarına göre PKK'nın elinde 12-14 yaş arasında 210 çocuk bulunuyor. Biz bunların önüne geçmek için, bütün dünya gerçekleri görsün diye bu anma törenlerini yapıyoruz." dedi.

Şehitlerimizi unutulmayacak, unutturulmayacak

Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonu'nda devam eden anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır şehitler için dua etti.

Terör örgütü PKK'nın bombalı saldırılarında şehit olan öğrenciler ve öğretmenlerle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, terör örgütlerinin yaptığı saldırıların Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durduramayacağını söyledi.

Güzeloğlu, şehitlerimizi rahmetle andıklarını ifade ederek, "Ruhları şad olsun. Onlara sözümüz var. Kanları hiçbirinin yerde kalmadı, kalmayacak. Bütün bu ihaneti yapanlar bedelini ödedi, ödeyecek. Türkiye'nin terörle mücadelesi, hainlerle mücadelesi son hain ve terörist yok edilene kadar, bu terör tehdidi ülkenin gündeminden çıkana kadar, kararlılıkla devam edecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadele, bu ülkeyi, her köşesinde barışın ve esenliğin hakim olduğu, huzur ve güvenliğin tesis edildiği bir gündeme taşıyacak." diye konuştu.

Ülke sınırları içinde ve dışında hangi terör odağa olursa olsun, bu mücadelenin kararlılıkla süreceğine işaret eden Güzeloğlu, "Bugün Türkiye'nin her köşesinde, Diyarbakır'da bir huzur ve güven var. Eğitim şehitlerimizden, sivillerimizden, kahramanlıklarıyla bu mücadeleyi bugüne taşıyan, askerimizden, polisimizden, güvenlik korucularımızdan, şehit olan bütün vatan evlatlarından Rabb'im razı olsun. Kimsenin şüphesi olmasın, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, Türkiye'nin her alanda gelişerek, oyunları bozan ve küresel ölçekte barışa katkı sunan bir ülke haline geldiğine dikkati çekerek, büyük bir gücün adını temsil eden Türkiye'de hiçbir zaman şehitlerin unutulmayacağını, unutturulmayacağını, anılarının hep yaşatılacağını kaydetti.

"Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

AK Parti Milletvekili Eronat da evladını kaybeden bir anne olarak çocukların ölmemesi için siyasete atıldığını, 40 yıldır yaşanan acıların son bulması için çalıştığını söyledi.

Yaşadığı evlat acısına ilişkin Eronat, "Çocuk anne olmadım. Oğlumu kucağıma aldığımda 28 yaşındaydım. Ama onunla oyun oynadım. Mühendis olmama rağmen iki artı ikinin dört olduğunu onunla yeniden öğrendim. Kaç yaşında anne olursanız olun. Çocuğunuz sizden koparıldığında ruhunuz, bedeninizden ayrılmış gibi acı çekiyorsunuz." dedi.

Dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine değinen Eronat, annelerin bölgede sağlanan huzur ve güven sayesinde, çocuklarını korkmadan PKK'dan istediğini vurguladı.

Çocuğu dağa götürülen annelerden çok telefon geldiğini ifade eden Eronat, şöyle konuştu:

"Eğer bir çocuğu dağda ise anne susar. ya çocuğuma bir şey yaparlarsa endişesi içindedir. Acaba yanımdaki çocukların başına bir şey gelir mi korkusu taşır. Bu anneler için mücadele içine girdim. Oturma eylemi yapan anneler bugüne kadar niye hiç konuşmuyordu? Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı ve şehrimiz, ülkemiz artık çok güvenli. Güvenlik olmazsa, özgürlük asla olamazmış. Güvenlik olunca bu anneler konuşmaya başladı ve haykırmaya başladı. Önce Hacire anne, ardından Hatice anne ve geçen hafta da Hüsniye anne çocuğuna kavuştu. Domino etkisi ile diğer bütün annelerin de çocuklarına kavuşacağına yürekten inanıyorum."

Eronat, şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenler ile tüm eğitim şehitlerini rahmetle andığını belirtti.

İl Mili Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, terör örgütünün bu saldırı ile hayallerine kavuşmak için dershaneye giden öğrencileri şehit ettiğini söyledi.

Taşçıer, milleti birbirine düşürmeyi ve kardeşi kardeşe düşman etmeyi amaçlayanların hiçbir zaman başarılı olamayacağını dile getirerek, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm eğitim şehitlerini rahmetle andıklarını aktardı.

Programda daha sonra protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar şehitlerin fotoğraflarının önüne karanfil bıraktı.

Programa, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Fuat Arıkan, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, şehit aileleri aileler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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