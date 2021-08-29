Diyarbakır'da eğitim hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da eğitim hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz - Haberler | Yerel

Diyarbakır'da eğitim hazırlıkları başladı Okul kıyafetleri hazır, öğrencileri bekliyorlar Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da oluşan yüksek vakalardan dolayı kapatılan okullar yüz yüze eğitime açılıyor.

Diyarbakır'da eğitim hazırlıkları başladı

Okul kıyafetleri hazır, öğrencileri bekliyorlar

DİYARBAKIR - Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da oluşan yüksek vakalardan dolayı kapatılan okullar yüz yüze eğitime açılıyor. Okul kıyafetleri hazırlıklarına başlayan işletmeciler öğrencileri bekliyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 1968'den beri kıyafet işleri yapan Suat Bakırcı işlerinin koronadan dolayı etkilendiğini 4 mağazadan 2 mağazaya düştüğünü 18 aydır zor günlerde olduğunu söyledi. Bakırcı, "12 ay boyunca okul olduğu için hep okul kıyafetleri satıyoruz. Allah bu zor günlerimizi geriye tepsin, bu çocuklarımızı da zihin açıklığı versin bütün velilerden, anne babalardan bir insan olarak lütfen çocuklarınıza maske ve mesafeyi korumalarını, küçük el kolonyalarını da yanlarından bulundursunlar" dedi.

"Fiyatlarımız uygun"

Fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen Suat Bakırcı, "3 parça ilkokul kıyafetleri 230 lira, benim televizyon da gördüğüm etek sadece 250 lira böyle bir şey yok böyle bir fiyat yok, zaten 18 aydır bizim dükkanlarımız kapalıydı. 12 ay boyunca okul kıyafetleri satıyoruz. İnşallah çocuklarımız iyi bir eğitim görür. Bu hastalıktan dolayı ürünlerimize zam yapmadık, vatandaşlarımız ve insanlarımız için iki sene önceki fiyatlara veriyoruz ürünlerimizi. Bütün vatandaşlarımızdan, öğretmenlerimiz ve velilerimizde başta olmak üzere aşı olmalarını bekliyoruz. Allah bu hastalıktan insanlarımızı korusun, hayırlı okul sezonu başlamasına vesile etsin" dedi.

Diyarbakır'da eğitim hazırlıkları başladı
Diyarbakır'da eğitim hazırlıkları başladı
Diyarbakır'da eğitim hazırlıkları başladı
Diyarbakır'da eğitim hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Filiz Akın Acun Ilıcalı Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Marcao Muslera Burak Elmas Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diyarbakır'da eğitim hazırlıkları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 13:23:04. #1.15#

title