Diyarbakır'da eczaneler aracılığıyla 2 milyon 155 bin maske dağıtıldı

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, "Diyarbakır'da da 370 eczanemizden 2 milyon 155 bin maskenin, 431 bin vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıtımını yaptık." dedi.

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, "Diyarbakır'da da 370 eczanemizden 2 milyon 155 bin maskenin, 431 bin vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıtımını yaptık." dedi.

Sert, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı verilen sağlık mücadelesinde eczacılar olarak da yerlerini aldıklarını belirtti.

Eczacıların gönüllü olarak maske dağıtım görevini üstlendiklerini anımsatan Sert, bugüne kadar ülke genelinde 26 bin 747 eczaneden 80 milyon maskenin 16 milyon vatandaşa dağıttıklarını dile getirdi.

Sert, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'da 370 eczanemizden 2 milyon 155 bin maskenin, 431 bin vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıtımını yaptık. Önemli bir kamu görevini gönüllü olarak üstlenen meslektaşlarıma ve tüm eczane çalışanlarına buradan da bir kez daha teşekkür ediyorum. 7 Mayıs itibariyle Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin adet satış üst fiyatını 1 lira olarak belirledi. Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecek. Elbette pandemi sürecinde maske ulaşılabilir olmalıdır. Ancak maskenin tıbbi bir ürün olması nedeniyle güvenilir noktalardan temin edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA