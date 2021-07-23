Diyarbakır'da düzensiz göçmenlere operasyon
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Diyarbakır'da düzensiz göçmenlere operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da düzensiz göçmenlere operasyon Polisler göçmenlerin yemeklerini yemesini bekledikten sonra araca bindirdi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevik kuvvet polislerinin desteğiyle Diyarbakır Şehirler...

Diyarbakır'da düzensiz göçmenlere operasyon

Polisler göçmenlerin yemeklerini yemesini bekledikten sonra araca bindirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevik kuvvet polislerinin desteğiyle Diyarbakır Şehirler Arası Otogarda düzensiz göçmenlere yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen yakalanırken, polis ekipleri buldukları göçmenleri yemek yemelerini bekledikten sonra polis aracına bindirdi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yapıldı.

Önce yer tespiti yaptılar, ardından yakaladılar

Ekipler bu kapsamda çok sayıda göçmenin bulunduğu şehirlerarası otobüs terminaline operasyon öncesi sivil polisler otogar içerisinde ve çevresinde düzensiz göçmenlerin kaldığı yeri tespit ettikten sonra operasyon başlattı.

Polis yemek yemlerini bekledi

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen yakalanırken, hayırseverler tarafından verilen yemeği yiyen bazı göçmenlerin başında bekleyen polis, yemek bitiminin ardından göçmenleri polis aracına bindirdi.

Göçmenler sınır dışı edilecek

Düzensiz göçmenler, polis ekipleri tarafından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürülerek yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Diyarbakır'da düzensiz göçmenlere operasyon
Diyarbakır'da düzensiz göçmenlere operasyon
Diyarbakır'da düzensiz göçmenlere operasyon
Diyarbakır'da düzensiz göçmenlere operasyon
Diyarbakır'da düzensiz göçmenlere operasyon
Diyarbakır'da düzensiz göçmenlere operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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