Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonunda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonunda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK propagandasına dönüşen etkisiz hale getirilen teröristler için düzenlenen cenaze törenleri, kanunsuz eylemlere dönüşen basın açıklamaları, açlık grevi eylemleri, illegal etkinliklere dönüşen açık hava ve kapalı alan toplantılarına defaten katılan ve organize eden şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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