Diyarbakır'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
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Diyarbakır'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

AA / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Pedaldaşlar Spor Kulübü tarafından "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Pedaldaşlar Spor Kulübü tarafından "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kayapınar ilçesi Dünya Kavşağı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları ve bisiklet tutkunları, alınan trafik tedbirlerinin ardından yürüyüşe geçti.

Diclekent Bulvarı boyunca yapılan yürüyüşte yer alan katılımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşıya dikkati çeken dövizler taşıdı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu (TAFISA) tarafından 1991 yılında başlatılan Dünya Yürüyüş Günü kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

Her geçen gün hareketsizliğin yaşam tarzı haline dönüştüğünü aktaran Tekin, bu durumun yaşam süresini olumsuz etkilediğini belirtti.

Tekin, salgın sürecinde bireysel ve toplumsal tedbirler doğrultusunda yapılan yürüyüş etkinliğinin ideal bir aktivite olduğunu kaydetti.

AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri
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