Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası etkinliği
AA, Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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?Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla düzenlenen açık hava konserinde ilahiler seslendirildi.
DİYARBAKIR (AA) - ? Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla düzenlenen açık hava konserinde ilahiler seslendirildi.
Merkez Kayapınar ilçesi 15 Temmuz Şehitler Parkında, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik Hafız Muhammed Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Adnan Akgönül'ün de konuşma yaptığı etkinlikte daha sonra Kudüs'e ithafen ilahiler seslendirildi.
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel