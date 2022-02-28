Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası etkinliği

AA, Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası etkinliği

?Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla düzenlenen açık hava konserinde ilahiler seslendirildi.

DİYARBAKIR (AA) - ? Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla düzenlenen açık hava konserinde ilahiler seslendirildi.

Merkez Kayapınar ilçesi 15 Temmuz Şehitler Parkında, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik Hafız Muhammed Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Adnan Akgönül'ün de konuşma yaptığı etkinlikte daha sonra Kudüs'e ithafen ilahiler seslendirildi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Diyarbakır, 15 Temmuz, Peygamber, Kudüs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title