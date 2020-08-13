Diyarbakır'da düğünlere 3 saat sınırlaması ve oyun yasağı
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Diyarbakır'da düğünlere 3 saat sınırlaması ve oyun yasağı

Diyarbakır'da düğünlere 3 saat sınırlaması ve oyun yasağı DİYARBAKIR İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent gelenindeki düğünlerin 3 saat yapılması kararlaştırılırken, gelin ve damat dışında davetlilerin oyun oynaması yasaklandı.

Diyarbakır'da düğünlere 3 saat sınırlaması ve oyun yasağı
13.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:53

Diyarbakır'da düğünlere 3 saat sınırlaması ve oyun yasağı 

DİYARBAKIR İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent gelenindeki düğünlerin 3 saat yapılması kararlaştırılırken, gelin ve damat dışında davetlilerin oyun oynaması yasaklandı. Aynı kararla, kafeterya ve restoran gibi ruhsatında düğün salonu ibaresi olmayan tüm yerlerde düğünlerin yapılması da yasaklandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinde Diyarbakır'daki pozitif vaka oranlarında Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alması, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni karar aldı. Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar arasında düğünlerin saat 19.30-22.30 arasında yapılması kararı alınırken ve gelin ile damat dışında davetlilerin oyun oynaması yasaklanırken, kafeterya, restoran gibi ruhsatında düğün salonu ibaresi olmayan tüm yerlerde düğünlerin yapılması da yasaklandı.'DİYARBAKIR, TÜRKİYE'DEKİ İLK 5 İL İÇERİSİNDE YER ALIYOR'İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan yeni kararlara ilişkin açıklamada bulunan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da koronavirüs hastası olan ve yoğun bakımda tedaviye alınan hasta sayısında artışa dikkat çekti. Toplantıda alınan kararlar arasında düğünlerde halay, dans ve eğlencelere de kısıtlama getirildiğini aktaran Vali Karaloğlu, Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı veriler doğrultusunda Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarında, yoğun bakımda yatan hasta sayılarında ve entübe hasta sayılarında artışlar var. Maalesef yine sayın bakanımızın açıklaması doğrultusunda yatarak tedavi olan, yoğun bakım hizmeti alan ve entübe olan hasta sayımız bakımızdan Diyarbakır ilimiz, Türkiye'deki ilk 5 il içerisinde yer alıyor. Dün İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 81 il valimizin katılımıyla koronavirüse yönelik değerlendirme toplantısı yaptı. O toplantıda yeni tedbirlerin illerde valilerin başkanlığında toplanacak kurullar vasıtasıyla alınması ve alan hakimiyetinin kurulmasıyla ilgili belli tedbirler konuştuk. Biz de bugün valilik binamızda sağlık teşkilatımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'mız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız ve düğün salonu sahipleriyle değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantıda belli kararlar aldık. Diyarbakır'da ve Türkiye'de virüsün en çok yayıldığı alanlar ve mekanlar düğünlerimiz, taziyelerimiz, kafeterya, restoran gibi vatandaşın çok yoğunlukta bulunduğu mekanların öne çıktığını görüyoruz. Bundan sonra Diyarbakır'da düğünlerimiz, özellikle akşam düğünlerimiz 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz saatinde de farklı etkinlikler yapılıyor Diyarbakır'da, mevlit gibi, kına gibi, nişan gibi veya gündüz düğünü gibi etkinlikleri de 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek. Düğünlerde en fazla bulaşı sağlayan halay gibi, dans gibi eğlencelere bir müddet kısıtlama getiriyoruz. Artık düğünlerde sadece gelin ve damat dans edebilir, onun dışında vatandaşın katılımıyla halay, dans ve benzeri eğlenceye kısıtlama getiriyoruz dedi.DÜĞÜN KONVOYLARI YASAKLANDIVali Karaloğlu, kent genelinde düğün konvoylarına yasaklama getirdiklerini ifade ederek, Hem düğünlerde hem nişan veya sünnet düğünlerinde konvoy olayı var, bir müddet bu konvoyları da yasaklıyoruz. Ruhsatı olmayan kafeterya, restoran gibi mekanlarda da uygun olmayan yerlerde maalesef düğün nişan törenlerinin, yaş günü veya diğer etkinliklerin yapıldığına da şahit oluyoruz. Diyarbakır'da bugün almış olduğumuz kararıyla düğün salonu ruhsatı olmayan bu ve benzeri mekanlarda, düğün, nişandır, sünnet veya her hangi bir ad altında yaş günüdür gibi toplantıların da yapılmasını istemiyoruz, yapılmaması gerekir. Sokak düğünleri zaten şu anda serbest değil. Ama biz özellikle kır düğünü imkanı olan kır düğünü ve açık alanları ile ilgili karar almıştık dedi. 'DÖRDÜNCÜ İHLALDE İSE 3 GÜN KAPATMA'

Kafeterya gibi yerlerle ilgili de yeni tedbirlerin alındığını açıklayan Vali Karaloğlu, yasakları ihlal eden iş yerlerine uygulanan cezaların ilan şeklinde o iş yerlerine asılacağını söyledi. Karaloğlu, Kafelerle ilgili birinci denetimde ihlal görülürse uyarıyoruz, ikinci denetimde 3 bin 150 TL para cezası veriyoruz, üçüncü ihlalde bir gün kapatma, dördüncü ihlalde ise 3 gün kapatma. Bunun kararlarını daha önce aldık ve duyurduk. Bugün itibariyle denetimleri çok sıklaştıracağız ve bu tip mekanlar eğer kurallara uymuyorsa uyguladığımız ceza her neyse, uyarıysa, para cezasıysa, kapatmaysa, iş yerinin girişinde de bir ilan olarak bilgi olarak asmış olacağız. Vatandaşımız da iş yerine girerken iş yerinin kurallara uyup uymadığını görerek girsin veya girmesin. Vatandaşımız da kendi sağlığını düşünüyorsa kurallara uymayan yerlerde bulunmasın noktasında uyarmış olacağız diye konuştu.


Kaynak: DHA

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