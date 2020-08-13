Diyarbakır'da düğün salonları 3 gün kapalı kalacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da düğün salonları 3 gün kapalı kalacak

DİYARBAKIR'daki düğün salonları işletmecileri, 3 gün boyunca salonlarını kapatma kararı aldı.

Diyarbakır'da düğün salonları 3 gün kapalı kalacak
13.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:18

DİYARBAKIR'daki düğün salonları işletmecileri, 3 gün boyunca salonlarını kapatma kararı aldı. Düğün salonu işletmecisi Murat Kaçar, kendilerinin profesyonel işletmeci olduklarını ve salonlarının denetlendiğini belirterek, düğün yapma ehliyeti olmayan yerlerin düğün yapmasından kaynaklı olarak hem zarara uğradıklarını, hem de bu düğünlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmadığı için koronavirüs vakalarının arttığını söyledi.

Diyarbakır'da koronavirüs vaka artışlarına neden olarak gösterilen maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünlerin, düğün yapma yetkisi olmayan yerlerde yapıldığının ortaya çıkmasının ardından, düğün salonları işletmecileri, bu duruma tepki göstermek için 3 gün boyunca salonlarını kapatma kararı aldı. Aldıkları kararı basın toplantısı düzenleyerek duyuran düğün salonları işletmecileri, sorunun çözüm bulunmasını talep etti.

'OTOPARKLARDA VE SİTE ARALARINDA BİLE DÜĞÜN YAPILIYOR'Düğün salonu işletmecileri adına açıklama yapan Murat Kaçar, kendi salonlarının sürekli denetlendiğini ve kendilerinin de tüm tedbirleri alarak hizmet verdiklerini söyledi. Düğün salonlarından kaynaklı şu ana kadar tek bir koronavirüs vakasının yaşanmadığını belirten Kaçar, otopark, çay bahçesi, kahvehaneler, restoranlar, balıkçı ve site aralarında düğünlerin yapılmaya başlandığına dikkat çekti. Bu tür yerlerde denetim olmadığı için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığını ve bu düğünlerden kaynaklı koronavirüs vakalarının arttığını dile getiren Kaçar, şunları söyledi:

"Düğün salonları kapatıldığı dönemde birçok evde mevlit tarzı düğünler yapıldı ve vakaların artmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile düğün salonları açıldı 1 Temmuz'dan itibaren. Biz de bütün hazırlıklarımızı yaptık ve belirlenen kurallar çerçevesinde müşterilerimizle ön görüşmeleri yaptık. Yalnız bu süreçte 45 gün olmasına rağmen şu ana kadar resmi evrakı düğün salonu olan hiçbir işletmemizde bir vaka ortaya çıkmamıştır. Çünkü biz profesyonel işletmeleriz. Her gün denetlemelere tabi tutuluyor ve her akşam zabıta ve emniyet güçleri tarafından bir sıkıntı yoktur şeklinde tutanak tutulup altına imza atılıyor salonlarımızda. Şu anda Diyarbakır'da düğün salonları, hiçbir şekilde koronavirüsün artmasında herhangi bir rolü olmamıştır. Yalnız bu süre içerisinde Diyarbakır'ın birçok yerinde otopark, çay bahçesi, kahvehaneler, restoranlar ve balıkçı gibi yerler, hatta sitelerde bile düğünler yapılmaya başlandı. Bunun önüne geçilmesini talep ettik. Bu yerler denetlenmediği için her gün vaka sayısı artıyor. Bizden kaynaklı bir vaka sayısı yok ama bu gibi düğünlerden kaynaklı sanki bu düğünler düğün salonlarında yapılıyormuş gibi basına yansıdı. Buna ilişkin rahatsızlığımızı dile getirdik. Resmi makamlara bu gibi yerlerin kapatılması talebimizi dile getirdik. Biz Diyarbakır'daki tüm salon sahipleri bu konuda bir duyarlılığın gelişebilmesi için vaka sayısının daha da artmaması için üç gün düğün salonlarımızı kapatma kararı aldık. Bugün itibarıyla 3 gün düğün salonlarımızı kapatacağız ve salonlarımızın girişine 'sosyal mesafe, maske, hijyene evet, korsan düğünlere hayır' sloganlı pankart asacağız. Çünkü, sağlık bizim açımızdan da birinci önceliktir. Bu konuda devletin resmi makamlarının harekete geçmesini beklemekteyiz. Biz ekonomik anlamda da ciddi zararlar görüyoruz."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Politika
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış 3. Sayfa
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı 3. Sayfa
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Güncel
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ziya Selçuk Ali Babacan Mustafa Destici Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Yonca Evcimik
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Burak Yılmaz Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bakan Ankara Ağustos
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da düğün salonları 3 gün kapalı kalacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 14:22:24. #1.14#
title