Son dakika! DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, köy yoluna inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, köy yoluna inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kırsal Çardak Mahallesi'nde yaşayanlar, yolda domuz sürüsü gördü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürü, yoldan dağlık bölgeye geçerek, gözden kayboldu. Sürüyü görenler, ilk defa bu kadar çok domuz ile karşılaştıklarını söyledi. Dağlık alanda ise silahla vurulmuş ölü domuz bulundu.

Son dakika! DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA

Son dakika! DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA

Son dakika! DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA

Son dakika! DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Gökhan Çıra Hande Erçel
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! DOMUZ SÜRÜSÜ KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 17:08:55. #1.17#