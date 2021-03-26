Diyarbakır'da doluya yakalanan anne ve çocukları trafik polisinin yardımıyla yolun karşısına geçti
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Diyarbakır'da doluya yakalanan anne ve çocukları trafik polisinin yardımıyla yolun karşısına geçti

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Kültür Sanat
Diyarbakır'da doluya yakalanan anne ve çocukları trafik polisinin yardımıyla yolun karşısına geçti

Diyarbakır'da dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan anne ve çocukları, trafik polisinin yardımıyla yolun karşısına geçti.

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Diyarbakır'da dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan anne ve çocukları, trafik polisinin yardımıyla yolun karşısına geçti.

Kentte etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşağı'nda, bir anne çocuklarıyla yolun karşısına geçmek istedi.

Trafiğin yoğun olması ve dolu yağışının etkisi ile zor anlar yaşayan ailenin yardımına, kavşakta görevli trafik polisi yetişti.

Araçları durdurup, çocuklardan birini kucağına alan trafik polisi, anne ve diğer 3 çocuğunun güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı.

Trafik polisinin bu duyarlılığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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