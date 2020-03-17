Diyarbakır'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Güneydoğu Anadolu, Dolu Yağışı, Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

17.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:10
Diyarbakır'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar korunmak için bina saçaklarına sığınırken, kısa süreli etkili olan yağış sonrası caddeler beyaza büründü.


Diyarbakır'da bulutlu hava ve şimşeklerden sonra şiddetli dolu ve yağmur yağışı başladı. Dolu yağışına kapılan vatandaşlar uzun süre binaların saçak altlarında beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da araçlarına maddi zarar gelmemesi için kapalı otoparklara çekti. Aniden bastıran dolu yağışı caddeleri beyaza bürüdü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salı ve çarşamba günleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağışın etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Salı ve Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış, rakımı bin 500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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