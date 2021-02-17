Diyarbakır'da dolu Şırnak'ta sis etkili oldu
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Diyarbakır'da dolu Şırnak'ta sis etkili oldu

17.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:12
Diyarbakır'da dolu Şırnak'ta sis etkili oldu

Diyarbakır'da dolu, Şırnak'ta sis hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da dolu, Şırnak'ta sis hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı.

Vatandaşlar, aniden bastıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda güvenli gördükleri alanlara sığındı.

Dağkapı Meydanı'nda bir etkinlik için görevli bulunan polis, doludan ellerindeki kalkanlarla korunmaya çalıştı.

Şırnak'ta ise sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sis sonucu polis ekipleri kentin belirli noktalarında uygulama yaptı, sürücülere uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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